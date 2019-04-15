Россияне жалуются на новую схему мошенничества, связанную с опросами и розыгрышами

После того, как человек принял участие в опросе или розыгрыше, ему предлагалось заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести информацию о банковской карте.
«Коммерсант» сообщает, что для вывода средств использовалась платежная система Tele2. По данным источника издания, сумма переводилась в пользу заранее купленной сим-карты. После этой операции мошенники якобы выводили средства через личный кабинет на сайте.
В компании Tele2 журналистам сообщили, что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было.
В конце марта жители Алтайского края подверглись телефонному мошенничеству: им в течение суток много раз звонили с зарубежных телефонных номеров.