Россияне жалуются на новую схему мошенничества, связанную с опросами и розыгрышами

«Коммерсант» сообщил о появлении в Сети новой схемы мошенничества. Интернет-пользователей обманывают под видом опросов за вознаграждение и беспроигрышных лотерей. По данным издания, оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей.

После того, как человек принял участие в опросе или розыгрыше, ему предлагалось заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести информацию о банковской карте.

«Коммерсант» сообщает, что для вывода средств использовалась платежная система Tele2. По данным источника издания, сумма переводилась в пользу заранее купленной сим-карты. После этой операции мошенники якобы выводили средства через личный кабинет на сайте.

В компании Tele2 журналистам сообщили, что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было.

В конце марта жители Алтайского края подверглись телефонному мошенничеству: им в течение суток много раз звонили с зарубежных телефонных номеров.