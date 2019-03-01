Российская продавщица нокаутировала дебошира и стала звездой интернета

В интернете многие пользователи восхитились российской продавщицей, которая отправила в нокаут нетрезвого покупателя-дебошира. На необычное видео обратили внимание пользователи зарубежного портала reddit, сообщает «МИР 24».

На кадрах ролика видно, что в одном из магазинов произошла потасовка между двумя подвыпившими покупателями. Один из них начал бить второго и несколько раз толкнул оппонента к холодильнику с напитками.

Вскоре в драку вмешалась продавщица. Она несколькими ударами усмирила агрессивного хулигана. Тот сначала упал на пол, а потом встал и сразу успокоился.

На портале reddit видео набрало свыше 50 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев. Некоторые пользователи признались в любви продавщице: «Я думаю, я влюбился», «Ее правый хук — это нечто».