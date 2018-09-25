Российские и американские нейрофизиологи вернули парализованному мужчине способность ходить

Американские нейрофизиологи и их коллеги из петербургского Института физиологии РАН имени Павлова восстановили подвижность 29-летнему мужчине, парализованному после падения со снегохода, сообщает РИА Новости .

Специалисты имплантировали набор электродов в поврежденную часть спинного мозга. Стимулируя неповрежденные нервные волокна, удалось «переключить» их на выполнение новой задачи — обеспечить движение ног. Всего за две недели пациент научился самостоятельно стоять и совершать произвольные движения ногами, находясь внутри экзоскелета.

Сейчас мужчина уже может самостоятельно стоять на месте, ходить по беговой дорожке, опираясь на поручни, и передвигаться на сотни метров с ходунками, пишет «Росбалт». Ученые считают, что результат в будущем только улучшится.