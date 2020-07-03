Российские космонавты на орбите не смогут попариться в сауне и «прыгнуть в сугроб»

Директор Института медико-биологических проблем Олег Орлов рассказал, что в проекте научно-энергетического модуля (НЭМ) планировали разместить сауну.

«Институт в своем экспертном заключении к эскизному проекту на НЭМ указал о необходимости создания санитарно-гигиенической зоны в составе НЭМ, включающую кабину для тепловых процедур, однако данное замечание не было принято», — пояснил ученый.

Однако он пообещал, что институт обязательно вернется к вопросу создания сауны для космонавтов, если в России начнут более детально прорабатывать национальную орбитальную станцию.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС хотят разместить сауну, рукомойник и стиральную машину. Сейчас космонавты обтираются влажными полотенцами.

Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил госкорпорацию с картинами Микеланджело.