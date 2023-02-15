Российские спасатели вернулись из самой пострадавшей турецкой провинции

Самолеты МЧС России приземлились в Москве со спасателями и врачами на борту 15 февраля.
Более 150 специалистов работали в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля. Они помогали вытаскивать людей из-под завалов и освобождали улицы от обломков.
Спасателей встретили Показательный оркестр МЧС России и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Ранее российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ в Турции под завалами жилого дома нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными.