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Жизнь

Российские спасатели вернулись из самой пострадавшей турецкой провинции

Российские спасатели, которые помогали с последствиями землетрясения в Турции, вернулись в Москву. Об этом сообщает МЧС России.

Российские спасатели вернулись из Турции и Сирии
Российские спасатели вернулись из Турции и Сирии
МЧС России

Самолеты МЧС России приземлились в Москве со спасателями и врачами на борту 15 февраля.

Более 150 специалистов работали в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля. Они помогали вытаскивать людей из-под завалов и освобождали улицы от обломков.

Спасателей встретили Показательный оркестр МЧС России и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Ранее российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ в Турции под завалами жилого дома нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными.

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