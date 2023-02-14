14 февраля
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Происшествия

Кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными нашли российские спасатели под завалами дома в Турции

Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ в Турции под завалами жилого дома нашли кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными, сообщает РИА Новости.

Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Скриншот YouTube

Банкноты — номиналом в 100 долларов.

Находку передали местным полицейским под опись, указывает Газета.Ru.

Ранее почти 40 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции. Также Ране похоронили в Турции семью россиян, погибших при землетрясении.

Между тем гигантский тектонический разлом появился в нескольких районах Турции после расрушительного землетрясения.

Волна по всей планете

Мощное землетрясение в Турции, за которым последовало более 300 афтершоков, буквально «опоясало» всю планету. Подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов (магнитудой 5,8 в Тихом океане).

Земля колебалась в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в российском городе-курорте Сочи. Сейсмологи зафиксировали незначительные колебания в Гренландии и Дании.

Цифры

По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии.

Что произошло

Уничтожающее землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в Турции.

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