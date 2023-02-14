Кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными нашли российские спасатели под завалами дома в Турции

Банкноты — номиналом в 100 долларов.
Находку передали местным полицейским под опись, указывает Газета.Ru.
Ранее почти 40 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции. Также Ране похоронили в Турции семью россиян, погибших при землетрясении.
Между тем гигантский тектонический разлом появился в нескольких районах Турции после расрушительного землетрясения.
Волна по всей планете
Мощное землетрясение в Турции, за которым последовало более 300 афтершоков, буквально «опоясало» всю планету. Подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов (магнитудой 5,8 в Тихом океане).
Земля колебалась в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в российском городе-курорте Сочи. Сейсмологи зафиксировали незначительные колебания в Гренландии и Дании.
Цифры
По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии.
Что произошло
Уничтожающее землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в Турции.