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Жизнь

Российский аналог YouTube «лежит» больше суток из-за мощнейшей атаки хакеров

В ночь на 9 мая Rutube — российский онлайн-сервис для размещения и просмотра видео — подвергся атаке хакеров. Инцидент стал самым мощным за всю историю видеосервиса и привел к потере доступа к платформе. Восстановление продолжается вторые сутки, сообщает «Российская газета».

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

Основная сложность — в восстановлении инфраструктуры, представляющей собой сотни серверов, каждый из который приходится восстанавливать в ручном режиме, постепенно устраняя последствия вмешательства злоумышленников. Такое объяснение дали «РГ» технические специалисты.

В результате атаки, по предварительным оценкам, было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

Сотрудники компании воздерживаются от прогнозов относительно точного времени возобновления работы платформы. Но утверждают, что исходный код сайта не утерян и, следовательно, восстановление возможно.

10 мая Rutube был по-прежнему недоступен.

Видеохостинг Rutube 10 мая.
Видеохостинг Rutube 10 мая.
Скрин экрана.

«Волшебных палочек в реальной жизни не существует. Зато существует большая команда, которая более 15 часов работает над восстановлением платформы, которую, напомним, в последние месяцы посещают десятки миллионов пользователей и на которую грузят десятки тысяч видео», — написал представитель компании на страничке в соцсети ВКонтакте.

«МК» также сообщал, что 9 мая хакеры взломали телепрограммы нескольких кабельных операторов. Пострадали, в частности, «Ростелеком», МТС, «Яндекс.Телепрограмма», Первый канал, «Россия 1» и «НТВ Плюс». В телепрограмме вместо названий передач появились антивоенные призывы. Но с этим в тот же день справились.

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