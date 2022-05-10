Российский аналог YouTube «лежит» больше суток из-за мощнейшей атаки хакеров

В ночь на 9 мая Rutube — российский онлайн-сервис для размещения и просмотра видео — подвергся атаке хакеров. Инцидент стал самым мощным за всю историю видеосервиса и привел к потере доступа к платформе. Восстановление продолжается вторые сутки, сообщает «Российская газета».