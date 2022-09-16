Поздравления с Днем секретаря в прозе
Как известно, секретарь — это не только птица, но и очень ценный сотрудник. Пожелаем в День Секретаря всем представителям этой профессии удачи, хороших начальников и поменьше нервотрепки на работе и в жизни. Успехов вам и удачи.
Поздравляю с Днем секретаря и от души желаю всегда знать, что где лежит и кому как ответить. Пусть в работе любая куча дел легко решается сама собой, пусть в жизни всегда происходят яркие, веселые, прекрасные события. А также желаю высшего уровня и стиля, великолепной красоты и профессионализма!
С Днем секретаря! Твоя профессия заставляет всегда держать руку на пульсе, так пусть пульс твоей жизни будет ровным в отношении здоровья и стабильным в отношении благополучия. Пусть в нем не будет материальных перебоев, а каждый новый удар приносит только успех и удачу.
Поздравления с Днем секретаря в стихах
Кто все бумаги разгребет,
Изучит точно календарь,
На все звонки ответ найдет?
Конечно, это секретарь!
Желаю вам, секретари,
Чтобы ценил всегда вас босс,
Хочу вам пожелать любви,
И в жизни белых лишь полос!
Карьера вверх пускай растет
И подымается зарплата,
Пусть каждый миг вам принесет
Все то, что вам для счастья надо!
Секретарь — почти волшебник,
Выполняет много дел;
И всегда дела доводит
До того, чего хотел.
Чёткость мысли и движенья —
Секретарский верный знак,
И без этого момента
Не случится путь никак.
Чтобы в жизни и в работе
Людям хватки не терять,
Следует всегда здоровью
Им вниманье уделять.
Будьте веселы по жизни —
Это не проходит зря;
Пусть удачная карьера
Ждет всегда секретаря.
Вечно по уши в работе,
Пропадаешь ты не зря
Принимай же поздравленья
Нынче в День секретаря.
Чтобы дел было поменьше.
И на все хватало сил,
Чтобы ворохи бумажек,
Ты полегче нам носил.
Пусть удача вечно рядом,
Освещает в жизни путь,
Чтобы дома получалось
От работы отдохнуть.
Поздравления с Днем секретаря в смс
Кто начальнику напомнит
Обо всех делах его?
Секретарь — сотрудник важный,
Не забудет ничего.
Мы сегодня поздравляем
В мире всех секретарей,
Им здоровья мы желаем,
Сил и множество идей,
Пусть работают на совесть,
Никогда не устают,
А начальники за это
Пусть им премии дают!
Секретарь — сотрудник важный,
Должен очень много знать,
Он начальнику поможет
Все на свете успевать,
С днем секретаря поздравим
Ценных кадров мы сейчас,
День их занят, и расписан
По минутам каждый час,
Мы секретарям желаем
Не забыть про все дела,
Чтобы важная работа
Им успех лишь принесла!
Сегодня день секретаря,
А значит, это праздник твой!
Работаешь ты тут не зря:
Ведь ты работник с головой!
Желаю счастья тебе много,
Пусть ждет тебя кругом успех,
Пускай карьерная дорога
Твоя идет все время вверх!