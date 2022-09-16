Кто все бумаги разгребет,

Изучит точно календарь,

На все звонки ответ найдет?

Конечно, это секретарь!



Желаю вам, секретари,

Чтобы ценил всегда вас босс,

Хочу вам пожелать любви,

И в жизни белых лишь полос!



Карьера вверх пускай растет

И подымается зарплата,

Пусть каждый миг вам принесет

Все то, что вам для счастья надо!

Секретарь — почти волшебник,

Выполняет много дел;

И всегда дела доводит

До того, чего хотел.



Чёткость мысли и движенья —

Секретарский верный знак,

И без этого момента

Не случится путь никак.



Чтобы в жизни и в работе

Людям хватки не терять,

Следует всегда здоровью

Им вниманье уделять.



Будьте веселы по жизни —

Это не проходит зря;

Пусть удачная карьера

Ждет всегда секретаря.