Российский депутат предложил считать просмотр телефона супруга преступлением

По мнению Петрова, закон должен регулировать права доступа супругов к телефонам и другим личным гаджетам друг друга, так как в них содержится личная информация или служебная Взлом смартфона одним супругом должен квалифицироваться по уголовным статьям как вмешательство в личную жизнь.

Владимир Петров предлагает регулировать эту сферу с помощью специальной формы, в которой супруги заверят, что не против передать свои пароли в социальных сетях и доступ к переписке «второй половинке». При отсутствии подобной формы доступ к гаджетам автоматически стоит считать взломом и трактовать с точки зрения УК РФ, как вмешательство в личную жизнь, пишут РИА Новости.