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Российский депутат предложил считать просмотр телефона супруга преступлением

Уголовную ответственность за просмотр телефона супруга предложил ввести депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Инициативу депутат внес на рассмотрение Заксобрания Ленинградской области, сообщает Пятый канал.

Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
СС0

По мнению Петрова, закон должен регулировать права доступа супругов к телефонам и другим личным гаджетам друг друга, так как в них содержится личная информация или служебная Взлом смартфона одним супругом должен квалифицироваться по уголовным статьям как вмешательство в личную жизнь.

Владимир Петров предлагает регулировать эту сферу с помощью специальной формы, в которой супруги заверят, что не против передать свои пароли в социальных сетях и доступ к переписке «второй половинке». При отсутствии подобной формы доступ к гаджетам автоматически стоит считать взломом и трактовать с точки зрения УК РФ, как вмешательство в личную жизнь, пишут РИА Новости.

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