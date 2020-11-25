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Жизнь

Российский космонавт показал захватывающие снимки из открытого космоса

На прошлой неделе российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков впервые вышел в открытый космос с борта МКС. Впечатляющими фотографиями и впечатлениями он поделился в своем Instagram-аккаунте.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

«За бортом нет никаких инструкций, которые можно подсмотреть — надо рассчитывать только на свои знания, напарника и связь с Центром управления полетами», — рассказывает космонавт.

По словам Кудь-Сверчкова, его выход длился 6 часов 47 минут, а со шлюзованием получилось почти 9 часов. Все работы в открытом космосе он проводил в скафандре массой 120 кг.



«Когда люк открыт, ты начинаешь выходить и понимаешь, что перед тобой буквально открывается бесконечность. Вид больше не ограничивается размерами иллюминатора, только голубая сфера планеты под станцией и чернота космоса над ней на сколько хватает взгляда. И в этой бесконечности — станция, к которой ты пристрахован двумя карабинами», — делится впечатлениями космонавт.
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