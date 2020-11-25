Российский космонавт показал захватывающие снимки из открытого космоса

«За бортом нет никаких инструкций, которые можно подсмотреть — надо рассчитывать только на свои знания, напарника и связь с Центром управления полетами», — рассказывает космонавт.
По словам Кудь-Сверчкова, его выход длился 6 часов 47 минут, а со шлюзованием получилось почти 9 часов. Все работы в открытом космосе он проводил в скафандре массой 120 кг.
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«Когда люк открыт, ты начинаешь выходить и понимаешь, что перед тобой буквально открывается бесконечность. Вид больше не ограничивается размерами иллюминатора, только голубая сфера планеты под станцией и чернота космоса над ней на сколько хватает взгляда. И в этой бесконечности — станция, к которой ты пристрахован двумя карабинами», — делится впечатлениями космонавт.