Российский космонавт показал захватывающие снимки из открытого космоса

На прошлой неделе российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков впервые вышел в открытый космос с борта МКС. Впечатляющими фотографиями и впечатлениями он поделился в своем Instagram-аккаунте .

«За бортом нет никаких инструкций, которые можно подсмотреть — надо рассчитывать только на свои знания, напарника и связь с Центром управления полетами», — рассказывает космонавт.



По словам Кудь-Сверчкова, его выход длился 6 часов 47 минут, а со шлюзованием получилось почти 9 часов. Все работы в открытом космосе он проводил в скафандре массой 120 кг.

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«Когда люк открытты начинаешь выходить и понимаешьчто перед тобой буквально открывается бесконечность. Вид больше не ограничивается размерами иллюминаторатолько голубая сфера планеты под станцией и чернота космоса над ней на сколько хватает взгляда. И в этой бесконечности — станцияк которой ты пристрахован двумя карабинами», — делится впечатлениями космонавт.