23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Российский священник попросил прихожан погасить его долги

Настоятель и основатель обители в поселке Майский Пермского края Глеб Палкин попросил своих прихожан избавить его от долгов, пишет Ura.ru.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Он указал на материальные трудности. Они возникли у него в связи с обустройством «вагончика для нуждающихся».

Палкин попросил верующих погасить его долги и отправить деньги по названному им номеру телефона, указывает Газета.Ru.

Он уже попадал в скандальные ситуации. Во времена пандемии Палкин проводил онлайн-службы и принимал пожертвования от прихожан через интернет.

А 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил священнику служение из-за нарушения церковных канонов.

Ранее священник призвал россиянок рожать даже после изнасилования. Иерей Филипп Ильяшенко — служитель храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе — призвал россиянок сохранять ребенка даже в том случае, если он был зачат в результате изнасилования.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость