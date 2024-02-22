Российский священник попросил прихожан погасить его долги

Он указал на материальные трудности. Они возникли у него в связи с обустройством «вагончика для нуждающихся».
Палкин попросил верующих погасить его долги и отправить деньги по названному им номеру телефона, указывает Газета.Ru.
Он уже попадал в скандальные ситуации. Во времена пандемии Палкин проводил онлайн-службы и принимал пожертвования от прихожан через интернет.
А 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил священнику служение из-за нарушения церковных канонов.
Ранее священник призвал россиянок рожать даже после изнасилования. Иерей Филипп Ильяшенко — служитель храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе — призвал россиянок сохранять ребенка даже в том случае, если он был зачат в результате изнасилования.
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