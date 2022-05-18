18 мая
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Жизнь

Российское правительство не будет давать кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей. Барнаульские кинозалы отказались это комментировать

Правительство России отказало кинотеатрам в предоставлении субсидии в размере 6,5 млрд рублей. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) уверены, что кинозалы по стране начнут закрываться с 20-х чисел мая.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

К концу лета, считают в ассоциации, половина кинотеатров в стране перестанут работать.

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — рассказал «Интерфаксу» глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

Барнаульские сети кинотеатров — «Киномир», «Пионер» и «Формула» отказались давать какие-то комментарии по этому вопросу, пишет amic.ru.

«Угрозу закрытия кинотеатров оставим без комментариев. Мы не готовы сейчас давать информацию о том, что происходит, потому что все и так видят, что происходит», — сказали журналистам в «Киномире».

В «Пионере» сотрудникам также запретили давать журналистам любую информацию о количестве посетителей в залах.

Напомним. проблемы у российских кинотеатров начались в марте, когда зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в России.

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах покажут советскую классику — мультфильмы «Чиполлино», «Буратино» и «Тайна третьей планеты».

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