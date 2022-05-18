Российское правительство не будет давать кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей. Барнаульские кинозалы отказались это комментировать

К концу лета, считают в ассоциации, половина кинотеатров в стране перестанут работать.
«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — рассказал «Интерфаксу» глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.
Барнаульские сети кинотеатров — «Киномир», «Пионер» и «Формула» отказались давать какие-то комментарии по этому вопросу, пишет amic.ru.
«Угрозу закрытия кинотеатров оставим без комментариев. Мы не готовы сейчас давать информацию о том, что происходит, потому что все и так видят, что происходит», — сказали журналистам в «Киномире».
В «Пионере» сотрудникам также запретили давать журналистам любую информацию о количестве посетителей в залах.
Напомним. проблемы у российских кинотеатров начались в марте, когда зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в России.
Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах покажут советскую классику — мультфильмы «Чиполлино», «Буратино» и «Тайна третьей планеты».