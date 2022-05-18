Российское правительство не будет давать кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей. Барнаульские кинозалы отказались это комментировать

К концу лета, считают в ассоциации, половина кинотеатров в стране перестанут работать.

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — рассказал «Интерфаксу» глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.