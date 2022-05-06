В барнаульских кинотеатрах покажут легендарную комедию Гайдая

С 7 мая в барнаульских кинотеатрах стартуют повторные показы советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Картина прошла полную цифровую реставрацию изображения и звука, что позволит взглянуть на любимую комедию по-новому.

Показы будут сопровождаться дополнительным материалом (до 15 минут) с рассказом об истории создания фильма «Иван Васильевич меняет профессию!».

Эксцентрическая комедия по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» рассказывает о машине времени, сооруженной московским инженером Шуриком Тимофеевым, с помощью которой Иван Грозный попадает в ХХ век, а управдом Бунша, как две капли воды похожий на царя, — в Древнюю Русь.

Напомним, ранее в барнаульских кинотеатрах показали советские картины «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Самая обаятельная и привлекательная».