28 апреля
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Жизнь

Половина российских кинотеатров могут закрыться из-за нехватки репертуара

50% кинотеатров России могут закрыться в стране в ближайшее время из-за нехватки фильмов. С таким заявлением выступила Ассоциация владельцев кинотеатров России, пишет «МК».

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

В Ассоциации сообщили, что во время пандемии падение рынка составило 26,6% по сборам и 33,6% по посещаемости. Затем февральские события «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».

Падение рынка в марте по сравнению с мартом последнего года до пандемии (2019) составило 54% и 59% соответственно. К середине апреля по стране закрылись уже 36,4% кинотеатров.

«Критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80%, и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов», — подчеркивается в заявлении.

В Ассоциации опасаются, что прекращение работы кинотеатров автоматически приведет к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного кино.

Ранее закрытие российских кинотеатров предрек и актер Сергей Безруков. «Давайте будем честны: 75−80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь», — заявил он.

Но высказал надежду, что «это станет отправной точкой для прорыва нашего кино».

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