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Жизнь

Сергей Безруков предрек закрытие кинотеатров из-за отмены западных фильмов

Актер Сергей Безруков допустил закрытие российских кинотеатров из-за отмены западных премьер.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вот так интересно всё повернулось, на премьере „Мистер Нокаут“ мы гордились тем, что наш прокатчик — Disney, а теперь вынуждены искать замену», — написал Безруков, напоминая о том, что Disney отменил прокат фильма про советского боксера.

Он подтвердил, что кинотеатры пытаются спасти ситуацию прокатами старых картин — например, фильмом «Брат» Алексея Балабанова.

Но это все равно не сможет спасти ситуацию, думает Безруков.

«Но давайте будем честны: 75−80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время. Мне, как человеку внутри профессии, конечно, тяжело за этим наблюдать», — написал актер.

Но надежды Безруков не теряет — он надеется, что «это станет отправной точкой для прорыва нашего кино».

Ранее первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы на китайские, индийские и узбекские.

Один из таких «замещающих» фильмов недавно вышел в прокат в Барнауле — со 2 апреля в кинотеатре «Мир» показывают индийскую картину «RRR».

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