Российского бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в поезде

Российского бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Lenta.ru.

Причина смерти неизвестна. По одно из версий, Гаглоева задушили подушкой.

Родственники бойца в курсе случившегося и уже выехали за телом.

Известно, что в феврале прошлого года Георгий Гаглоев искал свою тетю, известную гадалку на Северном Кавказе. Она пропала на границе Ингушетии и Чечни.

Георгий Гаглоев, родом из Северной Осетии, провел три боя в поп-ММА. Он стал известен после боев с такими спортсменами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван. Все три поединка боец проиграл.