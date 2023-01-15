Российского бойца ММА Гаглоева нашли мертвым в поезде

Причина смерти неизвестна. По одно из версий, Гаглоева задушили подушкой.
Родственники бойца в курсе случившегося и уже выехали за телом.
Известно, что в феврале прошлого года Георгий Гаглоев искал свою тетю, известную гадалку на Северном Кавказе. Она пропала на границе Ингушетии и Чечни.
Георгий Гаглоев, родом из Северной Осетии, провел три боя в поп-ММА. Он стал известен после боев с такими спортсменами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван. Все три поединка боец проиграл.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!