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Жизнь
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Российскую фигуристку, исполнившую стриптиз на льду, шантажируют хакеры

21-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева, победившая на этапе Гран-При в Канаде, пожаловалась на кибер-атаку на свой аккаунт в инстаграме. Также фигуристка заявила о том, что хакеры вымогают у нее деньги. Об этом сообщает «Советский спорт».

Фигурное катание.
Фигурное катание.
архив Ледового дворца спорта "Карандин-Арене"

«Мою персональную страницу взломали. Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответил пока. Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так. Не на ту нарвался», — написала Туктамышева у себя в твиттере.

В этом году девушка всколыхнула общественность не только своими спортивными достижениями. В конце октября она не только выиграла Гран-При Канады в одиночном разряде, но и зажгла на показательных выступлениях.

Спортсменка вышла на лед в костюме бортпроводницы под песню Бритни Спирс Toxic. Елизавета разнесла зрителям напитки, а после сбросила костюм, оставшись в одном бюстгальтере.

Спортсменка активно ведет социальные сети и не стесняется загружать в инстаграм откровенные фотографии. Возможно, как раз это и могло стать поводом для шантажа со стороны хакеров.

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