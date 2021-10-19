19 октября
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Жизнь

Росстат будет считать бедных россиян по-новому

Росстат усовершенствует оценку финансового положения россиян и будет считать бедных по-новому. Об этом пишет «РБК».

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

Особое внимание в подсчетах уделят многодетным семьям и пожилым людям.

Чтобы выполнить научно-исследовательскую работу, службе статистики потребуется 3,52 млн рублей. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок.

Эксперты разработают рекомендации по выборочному наблюдению за доходами граждан. Отмечается, что при таком подходе работа с одними и теми же респондентами будет продолжаться долгое время. Анализировать будут заработки в натуральном виде и финансовые активы.

Предполагается, что выявленные данные помогут при разработке социальных и демографических мер.

Оценка в первую очередь затронет малые группы.

«Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», — прокомментировали проект в пресс-службе Росстата.

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