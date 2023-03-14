14 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Ростелеком» предоставил безопасный интернет школам, техникумам и избирательным комиссиям

«Ростелеком» подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) 1080 алтайских школ, 76 техникумов и колледжей и 79 территориальных избирательных комиссий. Работы велись по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Оборудование.
Оборудование.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

ЕСПД предоставляет доступ преподавателям и ученикам к интернету, а также осуществляет криптографическую защиту данных при работе с региональными или федеральными информационными системами. Ядром сети является сервис контентной фильтрации, который блокирует ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, а также опасный для психики детей контент — пропаганду наркотиков, призывы к суициду, кибербуллинг и другие. Встроенный в систему антивирус проверяет входящий трафик и не пропускает зараженные файлы и сайты. Все вместе это надежно защищает сеть передачи данных от интернет-угроз.

В Алтайском крае «Ростелеком» приступил к работе над проектом в 2019 году. В течение двух лет компания строила волоконно-оптические линии связи и принимала участие в организации «последней мили» до ближайших узлов связи. В прошлом году оператор занимался настройкой автоматизированных рабочих мест (АРМ) в кабинетах педагогов, школьных компьютерных классах и в помещениях избирательных комиссий.

«Ростелеком» активно участвует в цифровизации социально значимых объектов и создании защиты для детей от противоправного контента и киберрисков. Подключение образовательных учреждений к безопасному интернету через единую сеть передачи данных стало для нас важной задачей. Также техническая инфраструктура компании охватывает все подразделения краевого избиркома. Мы предоставляем защищенные каналы связи и обеспечиваем надежность и безопасность избирательного процесса в регионе, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Все подключенные к ЕСПД объекты мониторятся на качество предоставляемых услуг связи. Работает круглосуточная служба технической поддержки. Сотрудники школ могут сообщать о неполадках по номеру 8−800−301−3414.

В 2023 году работы по присоединению образовательных организаций к ЕСПД продолжаются.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость