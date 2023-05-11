«Росводоканал Барнаул» модернизирует оборудование на втором речном водозаборе.

Производительность нового насоса, который полностью спроектирован и произведен в России, позволяет поднимать 5 тысяч кубометров воды в час на высоту около 100 метров. Мы проведем испытания на практике и решим, какой насос будет основным, а какой станет резервным. Наличие такого оборудования позволяет нам, в случае какого-то сбоя, без неудобства для жителей продолжить подачу воды в достаточном объёме и с необходимыми параметрами энергоэффективности, — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.