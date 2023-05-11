11 мая
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» модернизирует оборудование на втором речном водозаборе

На втором речном водозаборе Барнаула установят новое оборудование — горизонтальный центробежный двусторонний насос, который повысит надежность системы водоснабжения.

«Росводоканал Барнаул» модернизирует оборудование на втором речном водозаборе.
«Росводоканал Барнаул» модернизирует оборудование на втором речном водозаборе.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

Производительность нового насоса, который полностью спроектирован и произведен в России, позволяет поднимать 5 тысяч кубометров воды в час на высоту около 100 метров. Мы проведем испытания на практике и решим, какой насос будет основным, а какой станет резервным. Наличие такого оборудования позволяет нам, в случае какого-то сбоя, без неудобства для жителей продолжить подачу воды в достаточном объёме и с необходимыми параметрами энергоэффективности, — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Стоимость нового оборудования составила 20 миллионов рублей.

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