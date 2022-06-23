«Росводоканал Барнаул» повышает качество водоснабжения краевой столицы

Современный затвор диаметром 800 мм изготовлен из высокопрочного чугуна. Кроме того, он оснащен электроприводом, что позволит плавно регулировать подачу воды, максимально оперативно ограничивать и возобновлять водоснабжение при проведении плановых и неотложных работ.
«Старая запорная арматура не обеспечивала необходимую герметичность, в связи с чем возникали сложности с выводом на профилактическую промывку резервуара. Её замена на новое оборудование позволит повысить качество и надежность водоснабжения практически всего города», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
За два дня сотрудники предприятия провели земляные работы на глубине более 8-ми метров, демонтировали старый затвор и установили новый. Для этих целей была задействована спецтехника водоканала — экскаватор, автокран, КАМАЗ КМУ. Отметим, на время проведения работ водоснабжение не ограничивалось, поэтому горожане не почувствовали никаких неудобств.