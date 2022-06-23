23 июня
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» повышает качество водоснабжения краевой столицы

На насосной станции второго подъёма барнаульский водоканал провел работы по замене запорной арматуры резервуара чистой воды объёмом 10 тысяч кубометров. Специалисты предприятия демонтировали вышедшее из строя оборудование, которое прослужило 37 лет. На его место был установлен новый затвор.

Замена запорной арматуры на втором подъёме.
Замена запорной арматуры на втором подъёме.
Источник фото: «Росводоканал Барнаул»

Современный затвор диаметром 800 мм изготовлен из высокопрочного чугуна. Кроме того, он оснащен электроприводом, что позволит плавно регулировать подачу воды, максимально оперативно ограничивать и возобновлять водоснабжение при проведении плановых и неотложных работ.

«Старая запорная арматура не обеспечивала необходимую герметичность, в связи с чем возникали сложности с выводом на профилактическую промывку резервуара. Её замена на новое оборудование позволит повысить качество и надежность водоснабжения практически всего города», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

За два дня сотрудники предприятия провели земляные работы на глубине более 8-ми метров, демонтировали старый затвор и установили новый. Для этих целей была задействована спецтехника водоканала — экскаватор, автокран, КАМАЗ КМУ. Отметим, на время проведения работ водоснабжение не ограничивалось, поэтому горожане не почувствовали никаких неудобств.

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