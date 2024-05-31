Женщину госпитализировали для планового кесарева сечения, в результате которого на свет появилась здоровая девочка весом 3 кг и ростом 49 см. Однако во время операции врачи обнаружили у пациентки новообразование яичника размером 15 х 7 см, которое было немедленно удалено.
По словам акушера-гинеколога Елены Акопджановой, результаты гистологии показали, что это была сертолиома яичника — редкое новообразование, составляющее примерно 1,5–2% от всех случаев. Пациентке рекомендовали проконсультироваться с онкологом и сдать анализ крови на онкомаркеры.
Врачи также перечислили возможные симптомы этого редкого вида новообразования: нарушения менструального цикла, бесплодие, уменьшение груди, огрубение голоса, избыточный рост волос по мужскому типу, уменьшение количества подкожного жира, появление мужских черт.
Ранее сообщалось, что настоящего виновника эпидемии ожирения назвал известный российский доктор.
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