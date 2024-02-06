Розыск миллиардов, центр диагностики и еще один барнаульский мост. Что произошло в Алтайском крае 6 февраля

◆ В Алтайском крае создадут Региональный центр лучевой диагностики — с акцентом на дистанционной работе врачей. Мы выяснили, как он будет работать и в каких районах.
◆ Обанкротившийся алтайский холдинг «Юг Сибири» пытается взыскать 3 млрд рублей с бывшего управляющего. Но тот бесследно пропал.
◆ Мэрия Барнаула хочет снести мост на проспекте Калинина и отстроить новый. Но в ближайшее время это вряд ли возможно — вот почему.
◆ Жители Бийска пожаловались на ужасные условия в палатах неврологического отделения городской поликлиники №2.
◆ Аукцион по приватизации здания бывшего Горного училища в Барнауле снова не состоялся.
◆ Большой камин, советский пломбир: помните, в Барнауле было такое кафе «Сказка»? Рассказываем, почему в городе его так любили.
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