РСХБ рассказал о вариантах правильной утилизации елей

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Сдать на переработку в щепу

С точки зрения лесоперерабатывающей промышленности, ель — это хороший материал для переработки в щепу. Она идёт на посыпку экологических троп в городах, также ей устилают вольеры животных. В городах сбор елей проходит централизованно: мэрии и экоорганизации открывают пункты приёма елей и оповещают граждан через местные СМИ и группы в социальных сетях. В России акции в городах называются по-разному. Например, в Москве это «Ёлочный круговорот», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — «Ёлки, палки и щепа», в Туле — «Сдай елку на переработку!», в Сочи — «Ёлку в переработку».

С каждым годом благодаря продвижению экологической сознательности акции набирают обороты. Так, одни москвичи с 2016 года сдали более 220 тысяч новогодних деревьев.

Чтобы упростить работу переработчикам, с дерева нужно снять все украшения.