Рубцовчане незаконно обслуживали жилые дома и не платили зарплату работникам

В Алтайском крае двое мужчин решили обслуживать многоквартирные дома и незаконно организовали компанию, сообщает региональный СК.

В Рубцовске двое товарищей решили организовать компанию для оказания услуг по обслуживанию многоквартирных домов.

В 2020 году мужчины подыскали человека, на которого фиктивно зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и наняли работников.

«Кроме того, 50-летний обвиняемый, являясь фактическим директором этого общества, не выплатил зарплату восьми сотрудникам — сантехникам, дворникам, сторожам. Перед работниками сформировалась задолженность в сумме более 120 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Директор имел возможность для погашения задолженности, однако перераспределял денежные потоки на иные цели, создавая видимость финансового благополучия.

Бизнесменов в зависимости от роли и степени участия обвинили по двум статьям: «незаконное образование юрлица через подставных лиц» и «полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев».

Уголовное дело направили в суд. Мужчинам грозит до 5 и 3 лет лишения свободы соответственно статьям обвинения.

Ранее сообщили про жителей Барнаула, задолжавшим много денег УК, с которой не заключали договор.