29 марта
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Жизнь

Рубцовчанин бил еще живую мать головой о стену за отказ дать денег на алкоголь

В Алтайском крае 47-летнего мужчину подозревают в избиении матери до смерти, сообщает региональный СК.

Житель Рубцовска убил мать.
Житель Рубцовска убил мать.
altai-krai.sledcom.ru

Инцидент произошел 10 марта в Рубцовске. Мужчина поругался с 80-летней матерью, которая отказалась дать деньги на спиртное.

«Несколько раз ударил головой о стену свою мать. Спустя две недели женщина скончалась в городской больнице от закрытой черепно-мозговой травмы», — рассказали в ведомстве.

Рубцовчанина заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Ранее другой житель Алтая до смерти забил мать костылем из-за того, что она уже плохо ходила.

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