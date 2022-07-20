20 июля
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Жизнь

Руслана Писанка. Какой диагноз актриса скрывала от поклонников, и что о ее смерти говорят коллеги

На 57-м году жизни умерла телеведущая и актриса Руслана Писанка, стало известно накануне. Рассказываем, чем прославилась знаменитость и что стало причиной ее ухода.

Руслана Писанка.
Руслана Писанка.
Кадр из сериала "Сваты".

Где родилась и училась Писанка?

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года. В 1995-м она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Где снялась актриса?

В фильмографии Писанки более 30 проектов, в том числе:

  • «Принцесса на бобах» (1994),
  • «Три мушкетера» (2004),
  • «Кавказская пленница!» (2014).

Кроме того, она сыграла в сериале «Сваты» (2010).

В 2006 году участвовала в украинском телепроекте «Танцы со звездами».

А в 2008-м вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс».

Где скончалась Руслана Писанка?

Актриса и телеведущая умерла после продолжительной болезни в ночь на 19 июля, в Германии. Туда она переехала в начале года на лечение.

Свеча.
Свеча.
CC0

Известен точный диагноз?

Диагноз Писанка скрывала.

Известно, что до переезда звезда упала в обморок на сцене и сломала ногу. После этого ее прооперировали.

«Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я слышал, что в феврале она потеряла сознание во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: „Просто неудачно в танце подвернула ступню“. Но, думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд», — написал в соцсетях Станислав Садальский.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Как смерть артистки прокомментировали коллеги?

«Скорблю со всеми», — выразила соболезнования коллега Писанки — актриса Олеся Железняк. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360».

«Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное», — также написал в своем Telegram-канале Оскар Кучера.

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