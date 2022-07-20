Руслана Писанка. Какой диагноз актриса скрывала от поклонников, и что о ее смерти говорят коллеги

Где родилась и училась Писанка?
Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года. В 1995-м она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.
Где снялась актриса?
В фильмографии Писанки более 30 проектов, в том числе:
- «Принцесса на бобах» (1994),
- «Три мушкетера» (2004),
- «Кавказская пленница!» (2014).
Кроме того, она сыграла в сериале «Сваты» (2010).
В 2006 году участвовала в украинском телепроекте «Танцы со звездами».
А в 2008-м вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс».
Где скончалась Руслана Писанка?
Актриса и телеведущая умерла после продолжительной болезни в ночь на 19 июля, в Германии. Туда она переехала в начале года на лечение.
Известен точный диагноз?
Диагноз Писанка скрывала.
Известно, что до переезда звезда упала в обморок на сцене и сломала ногу. После этого ее прооперировали.
«Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я слышал, что в феврале она потеряла сознание во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: „Просто неудачно в танце подвернула ступню“. Но, думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд», — написал в соцсетях Станислав Садальский.
Как смерть артистки прокомментировали коллеги?
«Скорблю со всеми», — выразила соболезнования коллега Писанки — актриса Олеся Железняк. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360».
«Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное», — также написал в своем Telegram-канале Оскар Кучера.