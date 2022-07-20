Руслана Писанка. Какой диагноз актриса скрывала от поклонников, и что о ее смерти говорят коллеги

На 57-м году жизни умерла телеведущая и актриса Руслана Писанка , стало известно накануне. Рассказываем, чем прославилась знаменитость и что стало причиной ее ухода.

Где родилась и училась Писанка?

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года. В 1995-м она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Где снялась актриса?

В фильмографии Писанки более 30 проектов, в том числе:

«Принцесса на бобах» ( 1994),

1994), «Три мушкетера» ( 2004),

2004), «Кавказская пленница!» ( 2014).

Кроме того, она сыграла в сериале «Сваты» (2010).

В 2006 году участвовала в украинском телепроекте «Танцы со звездами».

А в 2008-м вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс».

Где скончалась Руслана Писанка?

Актриса и телеведущая умерла после продолжительной болезни в ночь на 19 июля, в Германии. Туда она переехала в начале года на лечение.

Свеча. CC0

Известен точный диагноз?

Диагноз Писанка скрывала.

Известно, что до переезда звезда упала в обморок на сцене и сломала ногу. После этого ее прооперировали.

«Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я слышал, что в феврале она потеряла сознание во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция. Руся всем говорила: „Просто неудачно в танце подвернула ступню“. Но, думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд», — написал в соцсетях Станислав Садальский.

Врачи. Медицина. Операция. СС0

Как смерть артистки прокомментировали коллеги?

«Скорблю со всеми», — выразила соболезнования коллега Писанки — актриса Олеся Железняк. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360».