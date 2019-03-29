Русская дочь дальнобойщика успешно прикидывалась в Нью-Йорке светской львицей

В Нью-Йорке прошло судебное заседание по делу гражданки Германии Анны Сорокиной, родившейся в России, сообщает Daily News. 28-летняя Анна Сорокина прибыла в американский мегаполис в 2016 году и стала представляться окружающим Анной Делви.

Щедрые чаевые

Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями местного высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.

«Дива» носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые, из-за чего все окружающие были уверены, что она из богатой семьи.

Горькая правда

Как выяснилось позже, отец девушки сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров и присылал ей гораздо меньше денег, чем она тратила.

Тогда Сорокина обманом взяла кредит на 200 тыс. долларов (13 млн рублей), пообещав, что ее европейские родственники его оплатят.

Она бесплатно или за деньги богатых друзей жила в отелях, ходила в дорогие рестораны и на вечеринки.

Светскую тусовщицу арестовали в июле 2017 года — она задолжала различным организация 275 тысяч долларов (17,9 миллиона рублей).

«Пока большинству из нас приходится зарабатывать на жизнь, она бесплатно обедала в самых известных ресторанах города и ночевала в роскошных отелях. Она крала у банков, у отелей, у друзей и попробовала своровать деньги у инвестиционного фонда. Коротко говоря, она врала», — сказано в обвинительном заключении.

«Вдохновение»

Адвокат Сорокиной отметил — девушка верила, что сможет заработать деньги и расплатиться со всеми долгами. И объяснил, что все окружавшие мошенницу люди были «высокомерными фальшивками, приукрашивая свою жизнь в социальных сетях», что вдохновило его подзащитную.

Наказание

Если Сорокину признают виновной в кражах в особо крупном размере и мошенничестве, она может провести до 15 лет в тюрьме. В противном случае ее депортируют в Германию, так как срок ее туристической визы давно истек.