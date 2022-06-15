«РВК.Экосервис» прокладывает «коллайдер» под краснодарским вузом и идет на Восток

РВК.Экосервис (входит в ГК «Росводоканал») расширяет географию и направления деятельности. Сегодня инжиниринговая компания реализует более 40 проектов различной сложности в Архангельске, Южно-Сахалинске, Краснодаре, Барнауле, Воронеже, Тюмени, Орске, Оренбурге и Липецке. В перспективе запланирован старт работ в Омске.

Компания сфокусирована на выполнении мероприятий «под ключ», в числе которых проведение комплекса проектно-изыскательских работ; строительно-монтажных работ на основании разработанной проектной документации, включая поставку и использование оборудования и материалов. Кроме того, РВК. Экосервис предоставляет консультации экспертов.

«За годы работы сформирована профессиональная команда. Мы применяем инновационные технологии и решения, используем современное оборудование. РВК. Экосервис обладает экспертизой, основанной на почти 19-летнем отраслевом опыте группы компаний «Росводоканал», — рассказал директор РВК. Экосервис Дмитрий Усанов.

Сейчас компания ведет два крупных проекта. В Краснодаре до конца года будет выполнен большой объем строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции главного канализационного коллектора. Особенность этого проекта не только в 2,5-метровом диаметре трубы протяженностью 850 метров и ее залегании на глубине 7-ми метров, но и в том, что участок коллектора проходит под корпусом Кубанского аграрного университета. При этом работа сети по транспортировке стоков не прекращается. Также в активной фазе реконструкция вторичного радиального отстойника очистных сооружений канализации в Воронеже.

Еще один важный сегмент услуг РВК. Экосервис — проектно-изыскательские работы — ПИРы. По этой позиции компания ведет комплекс мероприятий на 46 объектах. Среди ПИРов особо следует выделить разработку проектно-сметной документации по строительству водозабора «Южный» в Южно-Сахалинске. Помимо того, что это первый опыт РВК. Экосервис на Дальнем Востоке, проект можно назвать уникальным.

«Проектирование и строительство инфраструктурных объектов на территориях Дальнего Востока — это своеобразный вызов, поскольку такие проекты требуют максимально продуманной организации, учитывающей рельеф и климатические особенности региона, а также логистические цепочки поставки оборудования. Социально важные для Сахалина проекты водозабора «Южный» и коммунальные сети в районе «Уюн» — станут для нас профессиональным экзаменом и «точкой роста» в развитии РВК. Экосервис», — отметил Дмитрий Усанов.

«Перед РВК. Экосервис стоят новые амбициозные цели — предприятие должно стать цифровым подрядчиком, ведущим высокотехнологичным и современным оператором строительной и коммунальной отраслей», — подчеркнул коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов.

Важно отметить, что на всех объектах РВК. Экосервис использует специализированное оборудование, поставки которого компания также осуществляет в рамках своей деятельности. Более подробная информация о компании на корпоративном сайте rvkecosolutions.ru.