26 апреля
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Жизнь

Ряд россиян получит надбавку к пенсии с 1 мая

Доцент РЭУ поделилась, что ряду россиян с 1 мая повысят пенсии, передает «Газета.ru».

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Прибавка выплат ждет пенсионеров старше 80 лет.

Тем, кто достиг 80 лет, без всяких заявлений по закону полагается ежемесячная выплата — она будет составлять 7,5 тыс. рублей.

У Соцфонда уже есть вся нужная информация о пенсионерах, поэтому дополнительные заявления для выплат не понадобятся.

Это правило действует на всех россиян, которые уволились в январе или принесли свидетельство для учета стажа.

Однако если появились новые иждивенцы, обратиться в фонд с заявлением все-таки придется — за это полагается надбавка к пенсии.

Ранее эксперт рассказал, кого в России ждет самая большая пенсия.

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