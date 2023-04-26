Ряд россиян получит надбавку к пенсии с 1 мая

Прибавка выплат ждет пенсионеров старше 80 лет.

Тем, кто достиг 80 лет, без всяких заявлений по закону полагается ежемесячная выплата — она будет составлять 7,5 тыс. рублей.

У Соцфонда уже есть вся нужная информация о пенсионерах, поэтому дополнительные заявления для выплат не понадобятся.

Это правило действует на всех россиян, которые уволились в январе или принесли свидетельство для учета стажа.

Однако если появились новые иждивенцы, обратиться в фонд с заявлением все-таки придется — за это полагается надбавка к пенсии.

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