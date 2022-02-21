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Жизнь

С 21 февраля переболевшим COVID-19 россиянам начнут выдавать сертификаты по антителам

В России с 21 февраля начнут выдавать сертификаты по результату теста на антитела, напоминают «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Сертификат о вакцинации. QR-код.
Сертификат о вакцинации. QR-код.
altapress.ru

Получить сертификат можно будет при наличии положительного теста на антитела. В документ будет содержаться информация о методе и дате проведения исследования, а также о проводившей его организации.

Для получения сертификата необходимо будет подать заявление на Госуслугах и предоставить результаты анализов.

Процедура оформления займет не более трех календарных дней, а срок действия сертификата составит один год.

Конкретных требований к уровню антител нет. Единственный критерий — сам факт их наличия.

Ранее измерение антител к COVID-19 в Минздраве назвали бесполезным.

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