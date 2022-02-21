С 21 февраля переболевшим COVID-19 россиянам начнут выдавать сертификаты по антителам

Получить сертификат можно будет при наличии положительного теста на антитела. В документ будет содержаться информация о методе и дате проведения исследования, а также о проводившей его организации.
Для получения сертификата необходимо будет подать заявление на Госуслугах и предоставить результаты анализов.
Процедура оформления займет не более трех календарных дней, а срок действия сертификата составит один год.
Конкретных требований к уровню антител нет. Единственный критерий — сам факт их наличия.
Ранее измерение антител к COVID-19 в Минздраве назвали бесполезным.