19 декабря
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Жизнь

С профессиональным праздником, коллеги!

От всей души поздравляю Вас всех вместе и каждого в отдельности с нашим праздником, Днем риэлтора! Желаю Вам душевного равновесия, внутренней гармонии и новых успехов! Желаю находить время для семьи и для себя и получать от жизни удовольствие! Пусть Ваше безупречно порядочное отношение к каждому клиенту и к каждому коллеге-риэлтору приносит свои плоды и Ваше благосостояние неуклонно растет! Горжусь знакомством с каждым из Вас! Директор агентства недвижимости ООО «Замок-плюс» и по совместительству Председатель профсоюза строителей Алтайского края А.А. Замороко.

А.А. Замороко.
А.А. Замороко.
Фото предоставлено: А.А. Замороко.

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