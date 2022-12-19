С профессиональным праздником, коллеги!

От всей души поздравляю Вас всех вместе и каждого в отдельности с нашим праздником, Днем риэлтора! Желаю Вам душевного равновесия, внутренней гармонии и новых успехов! Желаю находить время для семьи и для себя и получать от жизни удовольствие! Пусть Ваше безупречно порядочное отношение к каждому клиенту и к каждому коллеге-риэлтору приносит свои плоды и Ваше благосостояние неуклонно растет! Горжусь знакомством с каждым из Вас! Директор агентства недвижимости ООО «Замок-плюс» и по совместительству Председатель профсоюза строителей Алтайского края А.А. Замороко.