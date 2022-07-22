С солидным запасом рыбы вернули белую медведицу в среду обитания

Животное транспортировали на 60−100 километров от Диксона.
Рыба Монеточке была оставлена, поскольку она пока не сможет самостоятельно охотиться, пишет Газета.Ru.
Что произошло
Накануне на севере Красноярского края спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Животное мучалось более суток.
Для проведения операции из Москвы вылетела группа специалистов с главным ветврачом столичного зоопарка.
Пострадавшая — молодая медведица, ее решили назвать Монеточкой.
Ей приготовили 50 кг рыбы для последующей реабилитации.