С солидным запасом рыбы вернули белую медведицу в среду обитания

Медведица Монеточка, которую ранее в Красноярском крае ветеринары спасли от застрявшей во рту банки, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщила компания «Норникель» в своем Telegram-канале .

Животное транспортировали на 60−100 километров от Диксона.

Рыба Монеточке была оставлена, поскольку она пока не сможет самостоятельно охотиться, пишет Газета.Ru.

Что произошло

Накануне на севере Красноярского края спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Животное мучалось более суток.

Для проведения операции из Москвы вылетела группа специалистов с главным ветврачом столичного зоопарка.

Пострадавшая — молодая медведица, ее решили назвать Монеточкой.

Ей приготовили 50 кг рыбы для последующей реабилитации.