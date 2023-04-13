С юго-западным ветром вернется тепло на Алтай

Температура воздуха днем прогреется до 15 градусов, местами — до 18.

В Барнауле будет до плюс 12 градусов тепла.

Ветер — юго-западный. Местами порывы до 14 метров в секунду.

Ранее экс-губернатор Алтайского края рассказал, как готовили климатический паспорт. На базе АлтГТУ был проведен анализ выбросов и поглощений парниковых газов Алтайского края с учетом международных стандартов.

В июле 2021 года на заседании правительства края было отмечено, что для сохранения устойчивого развития региона, предотвращения отрицательного воздействия климатических изменений, необходимо знать, как будет меняться климат в регионе и какие будут последствия. То есть назрела необходимость создания паспорта климатической безопасности Алтайского края.