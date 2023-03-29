29 марта
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Жизнь

С жителями аварийного дома на пр. Ленина обсудили их расселение

В администрации Железнодорожного района состоялась встреча с жильцами дома по проспекту Ленина, 133, сообщили в мэрии города.

Обрушился фасад.
Обрушился фасад.
Прокуратура Алтайского края.

На встрече присутствовали специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Оксана Маскаева, глава района Михаил Звягинцев и специалисты администрации.

Собственникам помещений рассказали о мерах поддержки, которые они могут получить в связи с ситуацией, а также о порядке доступа в квартиры.

В доме людям находиться нельзя. Жильцам предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или же арендовать жилье и получить за это компенсацию.

«В настоящее время мы заключаем договор со специализированной организацией, которая проведет оценку рыночной стоимости помещений. По результатам этой процедуры собственники жилых и нежилых помещений получат денежные выплаты», — сообщила Оксана Маскаева.

С 30 марта жильцы дома смогут попасть в квартиры и забрать свои вещи в сопровождении сотрудников полиции, МЧС и специалистов районной администрации.

Ситуация находится на контроле у главы города и администрации Железнодорожного района.

Напомним, что 28 марта фасад жилого дома на пр. Ленина, 133 обрушился на тротуар.

В этот же день администрация Железнодорожного района ввела режим чрезвычайной ситуации.Границей зоны ЧС определили придомовую территорию.

Ранее аварийный дом снесли в одном из районов Барнаула.

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