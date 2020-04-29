Салюты и воздушный парад. Путин рассказал, как в России отпразднуют День Победы

9 мая в России пройдет воздушный военный парад честь 75-летия Победы, а в городах запустят праздничные салюты. Об этом заявил Владимир Путин, пишет ИА REGNUM.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

В условиях пандемии коронавируса традиционный военный парад на Красной площади невозможен, так как несет угрозу здоровью ветеранов Великой Отечественной войны. «Соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник — День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это», — заявил президент.

В воздушном параде будут задействованы сотни боевых самолетов и вертолетов.

«В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», — сказал Владимир Путин.

Президент еще раз отметил, что все мероприятия, которые были запланированы на 9 мая, включая парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», состоятся позже, когда изменится эпидемиологическая ситуация.

28 апреля Владимир Путин вновь обратился к россиянам во время совещания с главами регионов по мерам борьбы с коронавирусом. Он продлил режим самоизоляции в России до 11 мая.