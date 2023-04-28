Самые практичные стаканчики для рассады создал на Алтае возможный резидент «Сколково»

Студент третьего курса АлтГАУ разработал биополимерные стаканчики из лузги гречки, которые оказались более практичными, чем обычные, сообщает пресс-служба вуза.

Иван Лопатин представил свой проект «ПроРассада» на площадке «Точки кипения» в Москве. В финал отобрали десять лучших разработок, в том числе и от студента АлтГАУ.

Биополимерные стаканчики оказались дешевле торфяных, поскольку гречневая лузга — это отходы производства. Кроме того, при разложении они дают растению дополнительные питательные вещества из-за основы биополимера — крахмала и глицерина.

РНПК «Развитие технологического предпринимательства» Пресс-служба АлтГАУ

В итоге Лопатин занял четвертое место, уступив лишь более опытным и взрослым конкурентам. Первое место занял стартап, занимающийся разработкой портативного ПЦР анализатора PCRBOT.

Недавно в тепличном комплексе университета в стаканчики высадили пробную партию рассады. В мае ее используют для озеленения территории вуза.

А за день до «Точки кипения» Лопатину пришло предложение подать заявку и стать резидентом «Сколково». Такую возможность студент получил после победы его команды на акселерационной программе «Навигатор Инноватора. Алтайский край».

Ранее altapress.ru рассказывал, что посеять на рассаду в апреле, чтобы успеть к дачному сезону.