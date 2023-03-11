Не растет рассада. Как устранить проблему дешево и просто

У большинства дачников уже взошла рассада многих культур — перцев, баклажанов и даже томатов. Однако многие сталкиваются с тем, что растения перестают расти, вытягиваются или гибнут.

Как избавиться от нахлынувших проблем и вырастить завидный урожай летом, рассказала НГС эксперт — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Грунт

Производители добавляют много торфа, из-за чего грунт становится слишком кислым и рост рассады прекращается.

В этом случае может помочь раствор кальциевой селитры, который раскислит почву. Дозировка обычно на упаковке указана, чаще всего разводится одна чайная ложка на три литра воды.

Садоводы со стажем готовят землю с осени, смешивая чернозем с перегноем, песком и торфом.

Глубина

Глубина посадки семян томата, перца, баклажана — один сантиметр.

Температурный режим

Перцы и баклажаны, не будут нормально развиваться при перепадах температуры и на подоконнике. При показателях ниже плюс 22 градусов растения перестают хорошо развиваться.

При этом на подоконник можно смело ставить рассаду томатов.

Свет

Прямые солнечные лучи могут легко сжечь нежные сеянцы, поэтому их следует притенять.

При нехватке света рассада вытягивается, деформируется, становится слабой.

Полив

В рассадных горшочках обязательно должен быть дренаж, чтобы уходила лишняя влага. Иначе растения просто сгниют. Для помидоров важно, чтобы листочки оставались сухими, а корни были увлажнены. Перцы и баклажаны также не любят слишком влажный воздух. Не допускать пересыхания и заболачивания почвы.

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