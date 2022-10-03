Самый большой открытый бассейн начали строить в Барнауле

Большой открытый бассейн начали строить на ул. 65 лет Победы в Барнауле, пишет «Толк».

Строительством займется компания «Альфа-проект». Ее глава Алексей Тремасов рассказал, что ширина бассейна составит 25 метров, длина — 70 метров, а глубина — от 0,5 до 1,5 метров.

Бассейн оборудуют обогревом, а также системой фильтрации-фонтаном.

Кроме того, застройщик принимает решение, нужна ли подсветка.

«В этом году мы планируем вырыть чашу и, может быть, даже начать заливать ее бетоном, чтобы к следующей весне закончить. Внутри она будет покрыта специальной пленкой», — отметил Тремасов.

Дальше, по его словам, начнут благоустраивать территорию рядом с бассейном.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

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