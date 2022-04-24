Куличи в Барнауле к Пасхе можно найти на любой вкус и кошелёк, убедился altapress.ru . Сколько и где стоит снедь — в нашем обзоре.

Самый дешёвый кулич (правда, называется он кекс, но находится в пасхальной обертке) был в магазине «Магнит» — 49 рублей за 100 грамм. Там же можно найти пасхальный кекс весом 200 грамм за 66 рублей.

За благославленный кулич с простенькой «шапкой» в «Магните» можно отдать 119 рублей.

Куличи в «Магните» altapress.ru Куличи в «Магните» altapress.ru Куличи в «Магните» altapress.ru

Недорогие куличи также были в сети «Есть хлеб» — 170 рублей за средний по размеру.

Кулич в «Есть хлеб» altapress.ru

Самый дорогой кулич был найден нами в «Бахетле» — 2437 рублей за 1,7 кг.

В предпраздничный день в сети был настоящий ажиотаж. Куличей — большое разнообразие: здесь они разные по весу, украшению, цене. Различаются они и по внутреннему наполнению — в куличе «Творожном» есть инжир и вишня, в «Пасхальном» — изюм, курага и цукаты. Первый стоит 100 рублей за 100 грамм, второй — 90 рублей за тот же вес.

Ещё здесь можно было приобрести милые шоколадные фигурки, пасхальное печенье, кексы и другие съедобные вещи.

Куличи в «Мария-ра» altapress.ru Куличи в «Мария-ра» altapress.ru

А вот стенд с пасхальными угощениями в центральной «Мария-ра» в ЦУМе был довольно скромным и особого ажиотажа не вызывал. Возможно, люди уже закупились и это — остатки.

Ценовой разброс — от 84 до 279 рублей.

Пасхальная снедь в «Форне» altapress.ru Пасхальная снедь в «Форне» altapress.ru Пасхальная снедь в «Форне» altapress.ru

Как, например, в одном из магазинов сети «Форне» — на полке с хлебом стоял одинокий кулич стоимостью в 200 рублей. Зато шикарные и нарядные, как торт, стояли в обилие в холодильнике. Стоимость кусается — 690 рублей за 0,75 кг.

Кулич из «Горной аптеки» vk.com/gornaia.apteka

Звание «самый красивый кулич» по мнению редакции было отдано куличу из «Горной аптеки» — здесь на заказ можно было взять вот такой кулич стоимостью 300 рублей.