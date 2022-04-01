1 апреля в Барнауле состоялась Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ » в Алтайском крае. Социалисты тайным голосованием избрали новых членов Совета взамен выбывшим, а также определились с делегатами на предстоящий Съезд партии в Москву.

В работе конференции приняли участие 54 делегата, заместитель председателя Избирательной комиссии Алтайского края Евгений Суворов консультант департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Владимир Лазарев, главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по Алтайскому краю Ольга Абушкина, а также приглашенные гости, в числе которых вновь избранные руководители некоторых местных отделений партии.

Внеочередная Конференция. Источник: altai.spravedlivo.ru

Открыл Конференцию депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев. После торжественных моментов, делегаты, путем голосования, сформировали рабочие органы — мандатную и счетную комиссии. Председательствующим Конференции была выбрана руководитель аппарата регионального отделения партии, депутат АКЗС Евгения Боровикова. Секретарем — заместитель председателя Совета РО, депутат АКЗС Людмила Суслова.

Внеочередная Конференция. Источник: altai.spravedlivo.ru

Делегаты Конференции единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета РО Василия Железовского и Алины Манухиной, в связи с их выходом из партии. Новые члены Совета, избранного 9 октября 2020 года на срок его полномочий, избирались тайным голосованием. Были предложены кандидатуры руководителя аппарата РО партии, депутата АКЗС Евгении Боровиковой и депутата АКЗС, руководителя МО партии в Новоалтайске Лариса Колесникова. Делегаты Конференции большинством голосов поддержали обе указанные кандидатуры.

Внеочередная Конференция. Источник: altai.spravedlivo.ru picturebig=659698]

Также на Конференции были выбраны делегаты от Алтайского края на XII Съезд Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Москву. Помимо установленной нормы представительства, в соответствии с частью 6 статьи 12 Устава партии делегатом избран депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Исходя из установленной нормы представительства, делегатами принято единогласное решение делегировать на Съезд вновь избранного члена Совета РО Евгению Боровикову и руководителя фракции „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — За Правду“ в АКЗС Александра Молотова.

Внеочередная Конференция. Источник: altai.spravedlivo.ru

Безусловно, у собравшихся на Конференции партийцев было много вопросов, которые они смогли обсудить после завершения официальной части. „Выборы точно будут, — ответил, пожалуй, на самый главный вопрос, повисший в воздухе, лидер регионального отделения Александр Терентьев. — И задачи у нас очень серьезные“.

Политик напомнил, что в Алтайском крае у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ 388 муниципальных депутатов, и задача минимум — повторить этот результат. „В целом, я считаю, мы давно созрели, чтобы значительной степени увеличить свое присутствие в представительных органах нашего края“, — заявил лидер регионального отделения. — Самое главное — восстановить справедливость в нашей стране».

Внеочередная Конференция. Источник: altai.spravedlivo.ru

Александр Терентьев назвал 2022 год — годом перемен и пожелал однопартийцам быть умными и сильными — «тогда правда будет за нами и справедливость будет рядом с правдой», — отметил политик.