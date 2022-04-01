1 апреля
﻿
Жизнь

Самое главное — восстановить справедливость в нашей стране! Алтайские социалисты собрались на внеочередную Конференцию регионального отделения

1 апреля в Барнауле состоялась Внеочередная Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае. Социалисты тайным голосованием избрали новых членов Совета взамен выбывшим, а также определились с делегатами на предстоящий Съезд партии в Москву.

Внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция.
Источник: altai.spravedlivo.ru

В работе конференции приняли участие 54 делегата, заместитель председателя Избирательной комиссии Алтайского края Евгений Суворов консультант департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Владимир Лазарев, главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по Алтайскому краю Ольга Абушкина, а также приглашенные гости, в числе которых вновь избранные руководители некоторых местных отделений партии.

Внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Открыл Конференцию депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев. После торжественных моментов, делегаты, путем голосования, сформировали рабочие органы — мандатную и счетную комиссии. Председательствующим Конференции была выбрана руководитель аппарата регионального отделения партии, депутат АКЗС Евгения Боровикова. Секретарем — заместитель председателя Совета РО, депутат АКЗС Людмила Суслова.

Внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Делегаты Конференции единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета РО Василия Железовского и Алины Манухиной, в связи с их выходом из партии. Новые члены Совета, избранного 9 октября 2020 года на срок его полномочий, избирались тайным голосованием. Были предложены кандидатуры руководителя аппарата РО партии, депутата АКЗС Евгении Боровиковой и депутата АКЗС, руководителя МО партии в Новоалтайске Лариса Колесникова. Делегаты Конференции большинством голосов поддержали обе указанные кандидатуры.

Внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция.
Источник: altai.spravedlivo.ru

picturebig=659698]

Также на Конференции были выбраны делегаты от Алтайского края на XII Съезд Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Москву. Помимо установленной нормы представительства, в соответствии с частью 6 статьи 12 Устава партии делегатом избран депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Исходя из установленной нормы представительства, делегатами принято единогласное решение делегировать на Съезд вновь избранного члена Совета РО Евгению Боровикову и руководителя фракции „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — За Правду“ в АКЗС Александра Молотова.

Внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Безусловно, у собравшихся на Конференции партийцев было много вопросов, которые они смогли обсудить после завершения официальной части. „Выборы точно будут, — ответил, пожалуй, на самый главный вопрос, повисший в воздухе, лидер регионального отделения Александр Терентьев. — И задачи у нас очень серьезные“.

Политик напомнил, что в Алтайском крае у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ 388 муниципальных депутатов, и задача минимум — повторить этот результат. „В целом, я считаю, мы давно созрели, чтобы значительной степени увеличить свое присутствие в представительных органах нашего края“, — заявил лидер регионального отделения. — Самое главное — восстановить справедливость в нашей стране».

Внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Александр Терентьев назвал 2022 год — годом перемен и пожелал однопартийцам быть умными и сильными — «тогда правда будет за нами и справедливость будет рядом с правдой», — отметил политик.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость