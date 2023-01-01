Самого титулованного футболиста планеты обвинили в сексуальных домогательствах

Каталонская полиция зарегистрировала обращение женщины, которая заявила, что Дани Алвес засунул руку под ее нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Команда футболиста отвергла все обвинения, впрочем признав, что он находился в этом клубе непродолжительное время.

Дани Алвес — самый титулованный футболист в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Вместе с «Барселоной», за которую он выступал с 2008 по 2016 год, а затем с ноября 2021 по лето 2022 года, он шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов. Всего за свою карьеру он заработал 46 титулов.

Ранее российский блогер выбежал на поле во время матча в Катаре.