30 марта
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Жизнь

Сбербанк обнулит одобренные до 1 марта ипотечные заявки

Заемщики, которые до 1 марта получили одобрение Сбербанка на ипотеку, но не успели выйти на сделку до 31 марта, снова должны будут подавать заявление на одобрение кредита, пишут «Известия».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

«Сбербанк заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней, и действовал в рамках ранее определенных условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше», — рассказали изданию в Сбербанке.

Также отметили, что теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки.

Напомним, в первый день весны ставки по ипотечным кредитам были повышены до 18,6%.

Ранее президент России Владимир Путин повысить с 1 апреля льготную ставку по ипотеке с 7% до 12%.

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