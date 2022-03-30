Сбербанк обнулит одобренные до 1 марта ипотечные заявки

Заемщики, которые до 1 марта получили одобрение Сбербанка на ипотеку, но не успели выйти на сделку до 31 марта, снова должны будут подавать заявление на одобрение кредита, пишут « Известия ».

«Сбербанк заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней, и действовал в рамках ранее определенных условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше», — рассказали изданию в Сбербанке.

Также отметили, что теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки.

Напомним, в первый день весны ставки по ипотечным кредитам были повышены до 18,6%.

Ранее президент России Владимир Путин повысить с 1 апреля льготную ставку по ипотеке с 7% до 12%.