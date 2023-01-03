СБУ обвинила главу Центробанка РФ в уголовном преступлении

2 января СБУ начала незаконное уголовное преследование в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее обвинили «в финансировании военных группировок страны-агрессора» и организации введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины.
Также СБУ обвинила председателя Центробанка в блокировании обращения гривны, способствуя местным администрациям России .
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с незаконным уголовным преследованием главы ЦБ РФ.
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