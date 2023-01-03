СБУ обвинила главу Центробанка РФ в уголовном преступлении

Служба безопасности Украины незаконно привлекла к уголовной ответственности председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС .

2 января СБУ начала незаконное уголовное преследование в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее обвинили «в финансировании военных группировок страны-агрессора» и организации введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины.

Также СБУ обвинила председателя Центробанка в блокировании обращения гривны, способствуя местным администрациям России .

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с незаконным уголовным преследованием главы ЦБ РФ.