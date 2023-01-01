На треть выросло количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки в России

Количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки стало максимальным за три года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики МВД России.

За 11 месяцев 2022 года количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки выросло в России на треть по сравнению с 2021 годом и достигло показателей 2018 года. За этот период с использованием оружия, боеприпасов, или взрывчатки в России совершили 5,5 тыс. преступлений — это на 30,4% больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, уменьшилось на 6,4% и составило 20,6 тыс. Число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов и взрывчатки возросло на 11,3% - 788 фактов.

По темпам прироста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием оружия, а также боеприпасов и взрывчатки, лидером среди российских регионов стала Курская область. Там количество таких преступлений за 11 месяцев выросло на 720%. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Москва (прирост на 247,2%) и Белгородская область (прирост на 218,8%). При этом самые низкие показатели темпов прироста данных правонарушений зафиксированы в Севастополе (меньше на 83,3%).

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