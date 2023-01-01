1 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На треть выросло количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки в России

Количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки стало максимальным за три года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики МВД России.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

За 11 месяцев 2022 года количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки выросло в России на треть по сравнению с 2021 годом и достигло показателей 2018 года. За этот период с использованием оружия, боеприпасов, или взрывчатки в России совершили 5,5 тыс. преступлений — это на 30,4% больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, уменьшилось на 6,4% и составило 20,6 тыс. Число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов и взрывчатки возросло на 11,3% - 788 фактов.

По темпам прироста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием оружия, а также боеприпасов и взрывчатки, лидером среди российских регионов стала Курская область. Там количество таких преступлений за 11 месяцев выросло на 720%. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Москва (прирост на 247,2%) и Белгородская область (прирост на 218,8%). При этом самые низкие показатели темпов прироста данных правонарушений зафиксированы в Севастополе (меньше на 83,3%).

Ранее барнаульца задержали за организацию подпольной оружейной мастерской.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость