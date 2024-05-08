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Жизнь

Счета скандальной поп-исполнительницы могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов

В налоговой службе отметили, что у INSTASAMKA (Дарьи Зотеевой) долг в 52 тыс. рублей, из-за этого ей могут полностью заблокировать счета, сообщает Mash.

Это уже второй раз, когда девушку замечает ФНС. За ее отчислениями государству в налоговой службе пристально следят.

Год назад стало известно, что у популярной певицы есть задолженность перед налоговой службой в размере 690 тыс. рублей. В связи с этим ее счета были заблокированы, а сама певица была включена в черный список инфоцыган. После этого она уехала в Дубай, но позже погасила задолженность перед ФНС.

В настоящее время Инстасамка проживает в ОАЭ, там она пишет музыку, выступает, даже не ругается матом в треках и никого не провоцирует. Однако об уплате налогов вновь забыла, теперь из-за 52 тыс. рублей певице могут заблокировать счета.

Ранее сообщалось, что в отношении скандальной телеведущей составили протокол о дискредитации армии.

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