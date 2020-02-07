Сельский триллер: история алтайской семьи, которая объявила войну шизофрении

11-летнему ребенку из села Целинного поставили диагноз «шизофрения». Медикам понадобилось всего семь часов, чтобы жизнь семьи, которую и раньше нельзя было назвать счастливой, превратилась совсем в кошмар. Altapress.ru разбирался, почему мама алтайского школьника пытается оспорить диагноз.

«Жажда наживы»

У жительницы села Целинного Натальи трое детей. Семья живет на алименты и пособие, а это 4,7 тыс. рублей в месяц. Летом, для того чтобы прокормиться, женщина садит огород и продает овощи.

Дополнительным ударом стало то, что одному из детей поставили диагноз «шизофрения». Семью обвинили в жажде наживы, ведь теперь ей положена льготная пенсия. Мама мальчика все претензии отрицает и рассказывает свою версию этого запутанного сельского триллера.

«Бесконечно тянут деньги»

С приходом в школу нового классного руководителя успеваемость 11-летнего сына Натальи Максима (имя изменено — прим. Ред.) резко ухудшилась, отношения с одноклассниками стали плохими. Женщина связывает это с тем, что она отказалась «скидываться» на нужды школы, которые выходят за все рамки.

Деньги. СС0

Наталья,

мама Максима:

Я перестала сдавать деньги на нужды школы. Сколько можно? Они тянут и тянут. Дурдом какой-то! Учить детей и так дорого — учебники, рабочие тетради, много нужно распечатывать. А еще и эти постоянные поборы.

Между семьей и школой началось противостояние. По словам Натальи, классная руководительница постоянно «поддевала» мальчика, отчитывала его при одноклассниках, выставляла в неприглядном свете. Дети под давлением учителя начали издеваться над Максимом, травить его за то, что у него нет даже смартфона.

«Они могли побить его. А классная руководительница говорила, что зачинщик — Максим. У моих детей есть все, что им необходимо. Я не даю телефоны в школу, потому что там надо учиться, а не играть. Сына из-за этого стали называть бомжом», — объясняет Наталья.

Страх. CCO

Наталья,

мама Максима:

Классная руководительница во всем обвиняла Максима. Говорила, что он неадекватный и ненормальный. Дошло до того, что на общем собрании, на котором меня не было, выставила его рабочие тетради на всеобщее обозрение. Сказала, что он безобразно занимается.

Женщина задавалась вопросом: как так? Ребенок делает все задания, приступов агрессии дома не проявляет. В поисках ответа она обратилась за помощью к школьному психологу.

«Вы все врете»

В ноябре 2019 года Наталью в очередной раз вызвали в школу. Вручили негативную характеристику на сына и настоятельно потребовали отправиться на прием к психиатру в Барнаул.

Страх. CCO

В характеристике, которую выдали в школе, указано, что Максим постоянно нарушает дисциплину. А свое хулиганство объясняет тем, что слышит голос кота, который им управляет.

«Мама ребенка сама приходила к нам в мае и жаловалась, что не справляется с сыном. Меня как директора школы он игнорировал, на все замечания просто убегал. Одноклассников избивал систематически. Тогда совместно с психологом мы решили убедить родителей направить мальчика на обследование», — прокомментировал ситуацию Life.ru директор школы № 1 Дмитрий Малетин.

Наталья вместе с ребенком отправилась в Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей 11 ноября.

Медицина. Больница. unsplash.com

Наталья,

мама Максима:

Мы приехали к девяти утра. Уже в 16.00 Максиму поставили диагноз «шизофрения» и отправили в бийскую психиатрическую больницу.

12 ноября ребенка положили в больницу и назначили лечение. «Часто слышу: диагноз не могут поставить так быстро. Мне говорят: вы все врете. А на каком основании нас бы тогда госпитализировали?» — недоумевает Наталья.

В больницу ребенка определили на месяц, но мама приняла решение забрать его раньше. «Медсестры и нянечки говорили мне, что здесь ему делать нечего — он спокойный. А врач сказал: мы не проводили особенного лечения, переживать не стоит», — рассказывает Наталья.

Страх. CCO

Но диагноз не отменить. 5 декабря Максима выписали и поставили на учет у сельского врача.

Сейчас мальчик ходит в школу, но занимается индивидуально с другим педагогом. «У него хорошие оценки. Ребенок учится с удовольствием», — говорит Наталья.

«Это клеймо на всю жизнь»

Адвокат семьи Елена Фогель, к которой Наталья обратилась за помощью, объяснила, что большой процент жителей сельских поселений «используют» сфабрикованные диагнозы детей для получения дополнительного дохода. «Они умышленно придумывают болезни детям, чтобы как-то выжить. В этом случае такого умысла нет», — объясняет она.

Мама с ребенком. СС0

Наталья,

мама Максима:

У меня много знакомых выживают за счет таких «диагнозов». Считаю так: это их личный выбор. Но я не хочу такую жизнь для своего сына. Он не сможет пойти в армию, получить водительские права. Это клеймо на всю жизнь. Нам не нужны деньги! Я хочу, чтобы с сына сняли этот диагноз.

Наталья обратилась в прокуратуру, чтобы разобраться в законности действий медиков при постановке диагноза. «Либо мы сами инициируем проведение независимой экспертизы, либо это сделает прокуратура», — говорит она.

С проведением независимой экспертизы семье вызвалась помочь уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Однако ее предложение провести независимую экспертизу в той же барнаульской больнице, где поставили страшный диагноз, Наталью возмутили.

Копилка. Деньги. СС0.

Теперь сбором средств на проведение независимой экспертизы занимается общероссийская общественная организация «Поборам СТОП!».

Елена Фогель,

адвокат:

Такой сложный диагноз, как «шизофрения», не может ставиться за один прием. Специалисты должны были наблюдать за состоянием ребенка минимум полгода. Если независимая экспертиза подтвердит, что процедура постановки диагноза была нарушена, можно будет наказать тех, кто его поставил. Это уголовное преступление.

Реакция властей

21 января спецкомиссия минобра края побывала в школе, чтобы детально разобраться в ситуации.

Ребенок. CCO

«В настоящее время ребенок переведен на надомное обучение, занимается с учеником другой педагог. Занятия проводятся в соответствии с образовательной программой. Специалисты комитета администрации Целинного района по образованию продолжат работу с образовательной организацией», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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