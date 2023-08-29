Семья из Алтая может лишиться жилья из-за переноса их земли в водный фонд

Когда семья арендовала землю на острове Камаин, участок имел сельхозназначение. Однако, несколько лет назад его перевели в водный фонд, хотя никаких водоемов, со слов хозяйки, рядом нет.
Срок аренды закончится в сентябре и если участку не вернут сельхозстатус, то придется бросить дом, который сами построили.
Денег на новое жилье или адвокатов у семьи нет.
По словам женщины, Росреестр отправляет в местную администрацию, а там говорят, что ничем помочь не могут, так как все решает Москва.
Ранее барнаульские чиновники пытались выселить из квартиры мужчину за хлам, вонь и антисанитарию.