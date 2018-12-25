Как черные риэлторы-кредиторы отбирают жилье у жителей Барнаула

Елена Л. из Барнаула брала у риэлторов заем под залог дома, а позже оказалось, что она переписала недвижимость на кредитора. Женщина утверждает, что стала жертвой обмана, и написала заявление в полицию. Эксперты говорят, что в Барнауле работает целая схема мошенничества на таких сделках, но доказать свою правоту в судах жертвам крайне сложно.

Почему женщина считает себя обманутой

Елена заняла деньги у собственника одного из городских агентств недвижимости. По условиям займа, Л. должна была оставить в залог свой частный дом. Но договор залога, как утверждает женщина, во время оформления документов «подменили договором купли-продажи». По ее версии, ей объяснили, что это формальность и так легче оформить сделку, передает депутат барнаульской гордумы Алексей Меркулов, к которому женщина обратилась за помощью.

Из текста сопроводительного письма от Алексея Меркулова в полицию:

Человек предполагает, что это всего лишь залог, который будет возвращен после выплаты долга. А по факту лишается своей квартиры уже в момент заключения сделки по займу.

Как уточнил Алексей Меркулов, женщина заняла 150 тыс. рублей еще в 2012 году. Со временем кредит погасила и попросила вернуть залог. Но риэлтор предложил ей пока не переоформлять дом обратно на Елену. Он сказал, что может использовать дом «для сделок», и готов платить женщине процент за использование ее недвижимости. Она согласилась.

Однако никаких денег она не получила, утверждает Меркулов. В сентябре 2018 года Елена получила выписку из Росреестра (есть в распоряжении редакции) и увидела, что долю в ее доме продавали и возвращали обратно пять раз. Алексей Меркулов предполагает, что дом Л. риэлторы использовали для незаконного обналичивания материнского капитала.

В качестве подтверждения этой версии депутат приводит тот факт, что во «ВКонтакте» есть группа местной фирмы, которая предлагает займы под материнский капитал, где в числе контактов указан мобильный этого риэлтора.

В 2018 году риэлтор сказал женщине, что переселит ее в более дешевое жилье, передает Меркулов. Чтобы защитить свои права, Елена Л. обратилась в полицию.

Не единственный случай

Алексею Меркулову известна еще одна женщина, которая тоже называет себя пострадавшей от этих риэлторов. Она также занимала деньги у риэлторов и подписала договор купли-продажи своей квартиры. Рассчитаться с долгом не смогла, и теперь ее заставляют выселяться, рассказывает Меркулов.

Он говорит, что женщины подписали договоры купли-продажи потому, что поддались на устные уговоры риэлторов. Обе — юридически неграмотные, из социально незащищённых слоев и попавшие в трудные жизненные ситуации.

Станислав Конов,

юрист:

Я считаю, что женщины были введены в заблуждение и подписали договоры под воздействием обмана. Фактически они свою недвижимость продавать не собирались и деньги по договорам купли-продажи не получали.

Депутат Меркулов попросил врио начальника отдела полиции по Индустриальному району Андрея Госсена взять под личный контроль заявление Елены Л. и тщательно разобраться в ситуации. До 10 января в МВД должны решить, возбуждать уголовное дело по этому заявлению или нет, уточнил Станислав Конов.

Риэлтор на просьбу корреспондента altapress.ru прокомментировать изложенные в заявлении факты сказал, что не будет делать это по телефону. Аналогичную просьбу, направленную в социальной сети, он проигнорировал (сообщение прочитал, но не ответил).

Почему доказать обман очень сложно

Подобные ситуации в Алтайском крае и в целом по России случаются не редко, говорит редактор Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков и эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Нестеров. Более того, некоторые фирмы специально создаются для того, чтобы отбирать у граждан жилье под видом займов под залог недвижимости, подчеркивает он.

Недвижимость. altapress.ru

Игорь Нестеров,

редактор antiko22.info , эксперт ОНФ:

К сожалению, суды в 90% случаях становятся на сторону кредиторов. Позиция служителей Фемиды такова: есть подписанный владельцем жилья договор о продаже, обычно есть и расписка в получении денег (на самом деле никаких денег и в помине нет). Доказать, что гражданин хотел получить именно заем, а не имел воли продать часто единственное жилье, крайне сложно. Более того, кредиторы, часто «черные», наработали большую практику в это деле.

Одна из уловок кредиторов — разнести сроки договоров займа и купли-продажи по времени, обычно на год. Часто заемщики просто не замечают разницы в датах. Если же гражданин обращает на это внимание, ему говорят: «это сделано для вашей пользы: в прошлом году налог на продажу недвижимости (или какой-то другой) был гораздо меньше, мы вам помогаем сэкономить».

Такая уловка позволяет кредиторам заявлять в судах: договор займа не имеет никакого отношения к договору купли продажи. Мол, сначала гражданин пришел взял у нас в долг, а потом решил продать квартиру, а теперь пытается обмануть и кредитора, и суд. Часто судьи в это верят, рассказывает Игорь Нестеров.

Как не попасть в такую ситуацию

В ОНФ напоминают: если человек получает заем под залог недвижимости, дом или квартира остается в его собственности. Продать жилье можно только по решению суда. Схема с договором купли-продажи никоим образом не защищает должника и полностью отдает его во власть кредитора.

Игорь Нестеров советует не отдавать имущество в залог по крайне мере в отношениях не с банковскими организациями, какими бы заманчивыми не были условия кредитов.

Некоторые граждане думают, что их не лишат жилья, если в нем прописаны инвалиды или малолетние дети, продолжает эксперт. На самом деле это лишь осложнит, но не отменит выселение.

Дело «Сибирской народной казны»

С 18 декабря в Октябрьский райсуд Барнаула рассматривает уголовное дело гендиректора микрокредитной компании «Сибирская народная казна» Романа Тюленева. Его обвиняют в мошенничестве по той же схеме: под предлогом обеспечения займов залогом он предлагал потерпевшим подписать договоры купли-продажи квартир. Он его действий пострадали пять пожилых жительниц Барнаула, Новоалтайска и Тальменского района. Летом 2018 года мы подробно рассказывали истории некоторых из них.