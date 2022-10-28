28 октября
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Жизнь

Семьям мобилизованных пообещали дополнительную поддержку в Алтайском крае

Семьям мобилизованных окажут дополнительную социальную поддержку в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Дополнительную помощь обещают семьям мобилизованных и граждан, заключивших контракт на службу в зоне СВО.

Детям военнослужащих, учащихся в школах и учреждениях профессионального образования, обеспечат горячее питание.

Пожилые члены семьи и инвалиды смогут получить обслуживание в государственных социальных организациях в первую очередь.

Также родственникам помогут в поиске работы, с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием.

Кроме того, по указу губернатора, детей военнослужащих от 1,5 лет будут зачислять в детские сады в первоочередном порядке. При наличии свободных мест, без оплаты дошкольного образования.

К членам семьи военнослужащего относят супруга (супругу), родителей, несовершеннолетних детей, лиц на иждивении, детей-инвалидов старше 18 лет, а также детей до 23 лет, очно обучающихся в государственных образовательных организациях.

Такую поддержку планируют оказывать по заявлению с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

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